Москва, 4 октября, 2021, 22:13 — ИА Регнум. Крупнейшие российские операторы связи «Билайн», «Мегафон», МТС и Tele2 заявили о работе в штатном режиме на фоне глобального сбоя у крупнейших интернет-ресурсов. С соответствующими заявлениями выступили пресс-службы компаний.

Сотовый телефон

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Так, представитель «Билайн» пояснил ТАСС, что неполадки произошли в работе сторонних сервисов, но «некоторые пользователи в России по традиции приняли это за сбой на стороне оператора», с чем и были связаны сообщения о проблемах.

Представитель «Ростелекома» также заявил в эфире телеканала «Россия 24», что системы мониторинга компании фиксируют проблемы в зарубежном сегменте интернета, тогда как её собственная сеть работает устойчиво.