Москва, 4 октября, 2021, 22:03 — ИА Регнум. Российская социальная сеть «ВКонтакте» функционирует без сбоев на фоне неполадок в работе крупнейших интернет-сервисов, заявили вечером 4 октября в пресс-службе компании.

Ru.m.wikipedia.org Эмблема «ВКонтакте»

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«Все сервисы и продукты «ВКонтакте» работают — сбоев или других проблем нет», — приводит комментарий компании РИА «Новости».

Напомним, согласно данным мониторингового ресурса Downdetector, пользователи «ВКонтакте» ранее сообщали о сбоях в работе соцсети.

Большинство жалоб было связано с отсутствием доступа к веб-сайту и приложению, а также невозможности подключиться к серверу.