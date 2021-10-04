Вашингтон, 4 октября, 2021, 22:01 — ИА Регнум. Основатель Facebook Марк Цукерберг опустился на шестое место в списке миллиардеров после масштабного сбоя в Facebook 4 октября, пишет Forbes.

Цитата из к/ф «12 стульев». Реж. Леонид Гайдай. 1971. СССР У меня нет денег, я их потерял

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На фоне глобального сбоя в Facebook Цукерберг потерял $6,6 млрд.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в августе Цукерберг находился на четвёртом месте в списке миллиардеров.