Москва, 4 октября, 2021, 21:53 — ИА Регнум. «Выпиливание» соцсети Марка Цукерберга из DNS (системы доменных имен) может быть связано с попыткой ограничения власти тех «цифровых гигантов», что привели к власти на минувших президентских выборах в США Джо Байдена.

(сс) Brian Solis Марк Цукерберг

Следите за развитием событий в трансляции: «Глобальный сбой в работе мессенджеров и соцсетей — все новости»

Об этом 4 октября пишет телеграм-канал «Чисто для фиксации», комментируя сообщение о том, что ранее из таблиц глобальной маршрутизации были удалены записи DNS по поиску Facebook.com или Instagram.com.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 октября в соцсети Facebook произошёл глобальный сбой. Также он коснулся Google и ряда других сайтов.