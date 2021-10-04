Москва, 4 октября, 2021, 21:47 — ИА Регнум. Ситуация с глобальным сбоем соцсетей и сервисов радует только бывшего сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена, считает депутат Госдумы Антон Горелкин («Единая Россия»).

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«Внутренние технические проблемы Facebook не только обвалили акции компании, но и вызвали повышенную нагрузку на другие соцсети и мессенджеры. Похоже, ситуация радует только Эдварда Сноудена», — отметил Горелкин в телеграм-канале.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, во всем мире наблюдается сбой в работе Google, Youtube, Twitter, TikTok, Telegram и других сервисов.