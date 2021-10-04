Москва, 4 октября, 2021, 21:40 — ИА Регнум. Глобальный сбой в работе крупнейших интернет-ресурсов затронул также российских операторов связи. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.

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В частности, сообщения о неполадках поступают от клиентов МТС, Ростелекома, МегаФона, Билайна, Tele2, Yota.

Напомним, сбой в работе крупнейших интернет-ресурсов по всему произошёл в понедельник, 4 сентября. Неполадки затронули Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter, Google, YouTube, Gmail, Amazon, Zoom, Tiktok, Telegram и многие другие сервисы.