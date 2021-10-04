Скопье, 4 октября, 2021, 21:41 — ИА Регнум. В Северной Македонии 4 октября в результате исследования 1876 образцов выявили 185 новых носителей коронавируса. 523 пациента в стране выздоровели. За день в стране умерли 12 носителей вируса, зарегистрировано так же три (ранее не внесенных в статистику) смерти, относящиеся к периоду с 29 сентября по 3 октября.

Ggia Тетово, Северная Македония

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Каждые три дня в стране с населением в два миллиона умирают свыше 50 человек с диагнозом COVID-19. Несмотря на это, в Северной Македонии отмечают некоторую положительную динамику. Если в начале сентября число активных случае было свыше 15 тысяч, то сейчас оно составляет 11 787.

В министерстве здравоохранения республики сообщают, что с начала эпидемии в стране выявили 192 564 случая заражения. С начала пандемии 174 148 пациентов выздоровели. Общее число жертв COVID-19 в Северной Македонии достигло 6719.