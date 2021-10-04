Москва, 4 октября, 2021, 21:29 — ИА Регнум. Интернет-пользователи сообщают о сбоях в работе российской социальной сети «ВКонтакте» вечером в понедельник, 4 октября. Об этом свидетельствуют данные мониторингового ресурса Downdetector.

ВКонтакте заблокирован

Большинство жалоб связано с отсутствием доступа к веб-сайту или приложению, а также невозможности подключиться к серверу.

Как передавало ИА REGNUM, сообщения о сбоях в работе крупнейших интернет-ресурсов по всему миру начали поступать после 18:00 мск. Неполадки затронули Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter, Google, YouTube, Gmail, Amazon, Zoom, Tiktok, Telegram и многие другие сервисы.