Рим, 4 октября, 2021, 21:21 — ИА Регнум. Из-за непогоды на севере Италии нарушено железнодорожное сообщение в Лигурии и в Пьемонте, сообщает 4 октября агентство ANSA.

Иван Шилов ИА REGNUM Железная дорога

Инцидент произошёл на фоне рекордных ливней — за шесть часов в одной из областей Лигурии выпало 496 мм осадков.

Ранее Департамент гражданской защиты Италии из-за сильных дождей объявил красный уровень погодной опасности в Лигурии и в Пьемонте. Из-за погодных условий на некоторых участках линии Савона — Турин было заморожено движение поездов.

Кроме того, в результате ливней вышли из берегов реки Летимбро и Бормида.