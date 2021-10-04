Москва, 4 октября, 2021, 21:19 — ИА Регнум. Более чем на 2,3% упал 4 октября биржевой индекс NASDAQ, свидетельствуют данные торгов.

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Следите за развитием событий в трансляции: «Глобальный сбой в работе мессенджеров и соцсетей — все новости»

Падение зафиксировано на фоне сообщений о сбоях в работе Facecook, Google, TikTok.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в работе Facecook и его сервисов Instagram, WhatsApp и FacebookMessenger был зафиксирован сбой. Затем появилась информация о сбое в TikTok и приложений Google.