* ИГ — запрещённая в России организация

Кабул, 4 октября, 2021, 21:07 — ИА Регнум. Группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) объявила о своей причастности к взрыву, прогремевшему 3 октября возле мечети Идгах в столице Афганистана.

James McCauley Взрыв

Об этом 4 октября сообщает агентство Reuters со ссылкой на интернет-ресурсы террористической группировки.

Напомним, 3 октября во время церемонии прощания с умершей матерью одного из лидеров талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) у мечети Идгах в Кабуле сработало взрывное устройство. В результате взрыва погибли 12 человек, более 30 были ранены.

Позднее в Кабуле произошли еще два взрыва и боестолкновения талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с боевиками ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).