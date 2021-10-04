Тирана, 4 октября, 2021, 21:33 — ИА Регнум. В Албании 4 октября сообщили о том, что за последние сутки в результате обследования 3067 пациентов выявили 207 новых случаев заражения коронавирусом. Выздоровели в стране еще 498 пациентов.

Predrag Bubalo Мечеть Этхем-бей, Тирана

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В министерстве здравоохранения и социальной защиты страны заявили, что всего в Албании выявили 172 001 случай заражения коронавирусом, 160 628 человек уже излечились от COVID-19. С начала пандемии 2702 пациента в стране скончались от осложнений, вызванных COVID-19, из них семь — за последние 24 часа. Продолжается рост смертности.

Сейчас число активных случаев заражения в стране составляет 8655, из них около четырех приходится на Тирану. На стационарном лечении находятся 185 пациентов, 38 из них находятся в тяжелом состоянии.

К июню эпидемиологическая ситуация в Албании почти полностью стабилизировалась: суточная смертность от COVID-19 достигла нуля, при этом число ежедневно выявляемых носителей сократилось с 600−700 до двух десятков. Однако в августе ситуация стала ухудшаться.