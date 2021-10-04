Лондон, 4 октября, 2021, 20:57 — ИА Регнум. Записи DNS (системы доменных имен), сообщающие системам, как найти Facebook.com или Instagram.com, были удалены из таблиц глобальной маршрутизации утром 4 октября, сообщил журналист Independent Брайан Кребс.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в работе Facebook и его приложений 4 октября произошёл сбой. Кроме того, сбой произошёл в работе Google и, соответственно, YouTube и Gmail. Кроме того, пользователи сообщили о сбоях в работе TikTok и Telegram.

Наблюдаются проблемы у платформы электронной коммерции Amazon и сервиса для видеоконференций Zoom.