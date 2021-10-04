Женева, Швейцария, 4 октября, 2021, 20:50 — ИА Регнум. В мире за последние сутки зафиксировано 257 122 новых случая заражения коронавирусом, скончались ещё по меньшей мере 4204 пациента с COVID-19. Об этом сообщает 4 октября Всемирная организация здравоохранения.

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При этом в ВОЗ отмечают, что опубликованные суточные данные могут быть неполными в связи с задержкой поступления информации из некоторых регионов Северной и Южной Америки.

За весь период с начала пандемии во всём мире выявлено уже 234 809 103 носителя коронавирусной инфекции, подтверждено 4 800 375 случаев смерти от заболевания.

Первую десятку стран по распространению инфекции за минувшую неделю, согласно данным ВОЗ, составили США, Великобритания, Турция, Россия, Индия, Бразилия, Филиппины, Иран, Малайзия и Таиланд.