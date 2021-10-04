Москва, 4 октября, 2021, 20:31 — ИА Регнум. Интернет-пользователи по всему миру продолжают сообщать о неполадках в работе крупнейших онлайн-ресурсов в понедельник, 4 октября. Об этом свидетельствуют данные мониторингового портала Downdetector.

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Согласно информации на сайте, сбой затронул работу Google, а также принадлежащего ему видеохостинга YouTube и почтового сервиса Gmail. Нарушена работы платформы электронной коммерции Amazon, сервиса для видеоконференций Zoom.

О неполадках сообщают также пользователи мессенджера Telegram, социальной сети TikTok, приложения Snapchat.

Сбои наблюдаются в работе и многих других популярных интернет-ресурсов. Массовые сообщения о них начали поступать после 18:00 по московскому времени.

Напомним, ранее сообщалось о неполадках в работе Facebook, Instagram, WhatsApp и Twitter.