Вашингтон, , 20:13 — REGNUM Правительство Узбекистана должно снизить роль государства в экономике, превратив его из основного производителя товаров и услуг в силу, способствующую конкуренции и развитию частных фирм и компаний. Об этом говорится в поступившем в ИА REGNUM сообщении Всемирного банка по итогам визита в Узбекистан вице-президента банка Анны Бьерде.

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«Всемирный банк приветствует планы Узбекистана сократить бедность вдвое к 2026 году и достичь статуса страны с уровнем дохода выше среднего к 2030 году», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «следующее поколение реформ позволит достичь эти цели, если они будут сосредоточены на ускорения роста частного сектора с целью создания новых и качественных рабочих мест в различных отраслях».

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