Вашингтон, 4 октября 2021, 20:06 — REGNUM Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов провел 4 октября встречу с первым заместителем госсекретаря США Уэнди Шерман, в ходе беседы обсуждены актуальные вопросы узбекско-американской повестки дня.
Как сообщает МИД Узбекистана, Камилов дал подробную информацию об осуществляемых под руководством президента Шавката Мирзиёева масштабных реформ во всех сферах жизни общества.
В свою очередь, представитель Госдепа подчеркнула, что «американская сторона поддерживает провидимые в Узбекистане широкие преобразования».
Стороны обсудили ситуацию в регионе и развитие событий в Афганистане, отметили необходимость содействия процессу широкого национального примирения и формированию инклюзивного правительства в этой стране, а также обеспечению соблюдения фундаментальных прав и свобод человека в стране, недопущению гуманитарного кризиса.
«Особое внимание во время встречи уделено развитию торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества», — отмечает МИД.
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