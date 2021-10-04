Минск, 4 октября, 2021, 20:01 — ИА Регнум. Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service изменило прогноз по рейтингу Белоруссии со «стабильного» на «негативный». Госдолг постсоветской республики эксперты агентства считают умеренным, указывая при этом на «на неэффективность ее экономики, в которой доминирует государственный сектор».

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«Ключевыми факторами изменения прогноза на «негативный» являются повышенные риски рефинансирования долга с учетом ужесточения экономических и финансовых санкций, ограничивающих возможности финансирования, а также ограниченные резервы Белоруссии, что снижает способность противостоять дальнейшим потрясениям в условиях повышенной политической нестабильности»,- сказано в сообщении агентства.

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Россия оказывала и оказывает финансовую поддержку Белоруссии, отметили аналитики Moody's. Они констатировали: «Экономические связи между обеими странами, вероятно, еще больше укрепятся, поскольку Белоруссия стремится увести свой экспорт с западных рынков. Moody's ожидает, что интеграция Белоруссии с Россией будет углубляться, чтобы получить экономическую и финансовую поддержку. В результате кредитный профиль Белоруссии будет по-прежнему сильно зависеть от ее отношений с Россией, которые в прошлом были нестабильными».

При этом в Moody's обратили внимание на негативное влияние западных санкций на белорусскую экономику, которые вскоре могут ужесточиться. Учтена также перспектива сокращения доходной части бюджета и продолжение его дефицита в 2022 году на уровне 2,6% ВВП.

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