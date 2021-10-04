Тбилиси, 4 октября, 2021, 19:40 — ИА Регнум. Лидер правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе заявил, что Михаил Саакашвили должен отбыть в тюрьме весь свой срок, сообщает 4 октября cnews.ge.

(сс) thierry ehrmann Михаил Саакашвили

Так Кобахидзе ответил на вопрос журналиста о возможности влияния президента Украины Владимира Зеленского на процесс освобождения Саакашвили. По мнению Кобахидзе, необходимо использовать все законные институты для того, чтобы заочно приговорённый грузинским судом к девяти годам лишения свободы Саакашвили отбыл наказание в полном объёме.

Напомним, что арестованный в Грузии бывший президент Михаил Саакашвили обладает гражданством Украины.