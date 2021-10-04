Торжок, Тверская область, 4 октября, 2021, 19:33 — ИА Регнум. Компания «Шелл Нефть» реализует в Торжке инвестиционный проект по расширению производства смазочных материалов. В настоящее время производителем получено разрешение на строительство, определен подрядчик. Как сообщает ИА REGNUM, на объекте завершены земляные работы, началась установка свай.

Пресс-служба правительства Тверской области Губернатор Тверской области Игорь Руденя

«Торжок всегда был городом предпринимателей и людей, которые создавали современную продукцию. Сегодня компания «Шелл» вместе со своим дружным коллективом вписывает новую страницу в историю развития торжокской земли, и это событие является ярким примером научно-технического прогресса, укрепляющего потенциал региональной экономики. Благодарен президенту России, правительству РФ, руководству компании «Шелл» за возможность развивать новые производства, создавать новые проекты, готовить специалистов», — заявил губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Продолжается создание временной инфраструктуры для обеспечения строительства, работы по выносу сетей и строительству складских помещений под хранение материалов.

За счет реализации инвестиционного проекта мощности завода увеличатся с 200 до 300 млн литров смазочных материалов в год. Будут построены дополнительные складские помещения, расширится резервуарный парк, усовершенствуются объекты производственной инфраструктуры. Все работы будут вестись без остановки основного производства. Завершение планируется в 2023 году. Будет создано порядка 500 новых рабочих мест.

26 мая 2021 года старт расширению производства смазочных материалов «Шелл» дали заместитель председателя правительства РФ Александр Новак, губернатор Игорь Руденя, председатель концерна «Шелл» в России Седерик Кремерс, генеральный директор ООО «Шелл Нефть»Сергей Стародубцев.

Соглашение о намерениях по реализации инвестиционного проекта между правительством Тверской области и ООО «Шелл Нефть» было подписано в июне 2021 года в рамках Петербургского международного экономического форума.

Завод «Шелл» в Торжке был введён в эксплуатацию в октябре 2012 года и стал первым подобным предприятием, построенным в России международной компанией. С первого дня работы все сотрудники завода — граждане России. Более 95% сотрудников — жители Тверской области.

В настоящее время это один из самых крупных инвестиционных проектов в промышленном секторе Верхневолжья. Правительство региона оказывает всестороннее содействие концерну «Шелл» в его реализации.