Ташкент, 4 октября 2021, 19:19 — REGNUM Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов возложил цветы к подножию Монумента независимости и гуманизма в Ташкенте, сообщает 4 октября пресс-служба президента Узбекистана
В ходе церемонии возложения туркменского лидера сопровождал президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.
Напомним, Бердымухамедов 4 октября прибыл в Узбекистан с официальным визитом. В международном аэропорту Ташкента имени Ислама Каримова высокого гостя лично встретил Мирзиёев.
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