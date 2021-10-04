Ташкент, 4 октября 2021, 19:19 — REGNUM Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов возложил цветы к подножию Монумента независимости и гуманизма в Ташкенте, сообщает 4 октября пресс-служба президента Узбекистана

Шавкат Мирзиёев и Гурбангулы Бердымухамедов
Шавкат Мирзиёев и Гурбангулы Бердымухамедов
Press-service.uz

В ходе церемонии возложения туркменского лидера сопровождал президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Напомним, Бердымухамедов 4 октября прибыл в Узбекистан с официальным визитом. В международном аэропорту Ташкента имени Ислама Каримова высокого гостя лично встретил Мирзиёев.

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