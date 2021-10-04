Тбилиси, 4 октября, 2021, 19:18 — ИА Регнум. Тбилисский городской суд заключил под стражу Элгуджу Цомая, в доме которого прятался после своего нелегального возвращения в Грузию Михаил Саакашвили, сообщает грузинский телеканал «Формула».

Винсент Ван Гог. Прогулка заключенных (фрагмент). 1890

МВД Грузии обвинило задержанного ещё 1 октября Цомая в укрывательстве преступления. Кроме того, прокурор Леван Вепхвадзе заявил о возможности выдвижения против Цомая дополнительных обвинений. Сейчас арестованному ставится в вину создание условий для незаконного пересечения государственной границы Грузии. Прокуратура сообщила о задержании ещё двух пособников Саакашвили.

Напомним, что 1 октября грузинскими властями в Тбилиси был задержан бывший президент Грузии Михаил Саакашвили.