Стокгольм, 4 октября, 2021, 19:27 — ИА Регнум. Согласно данным Ассоциации органов муниципального и областного управления Швеции, доля вакцинированных от COVID-19 среди представителей социально значимых профессий продолжает расти, однако в службе по уходу на дому каждый пятый соцработник до сих пор не вакцинирован. Об этом 4 октября сообщила радиостанция Sveriges Radio.

NIAID Вакцинация

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: массовое заражение малоизвестным RSV — все новости»

«Мы продолжаем подчеркивать важность как увеличения охвата [вакцинацией] в целом, так и особенно целенаправленных усилий для медицинского и обслуживающего персонала, чтобы они, и это важно, были вакцинированы», — заявила в эфире радиостанции представить ведомства Эмма Спак.

По данным Агентства общественного здравоохранения, доля тех, кто получил первую дозу вакцины от COVID-19 и работает в сфере ухода на дому, увеличилась на четыре процентных пункта за последние четыре недели.

«Мы считаем, что такие усилия, как вакцинация в рабочее время, на рабочем месте и в то же время предоставление информации, обеспечивающей безопасность человека, являются хорошим способом увеличить охват в этих группах», — добавила Спак.