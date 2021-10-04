Стокгольм, 4 октября, 2021, 19:23 — ИА Регнум. Несмотря на пандемию коронавируса, все больше и больше шведских предпринимателей осмеливаются открывать новые компании. Согласно статистике, наибольший рост наблюдается в ленах Блекинге, Крунуберг и Вестерботтен. Об этом 4 октября сообщила новостная служба SVT Nyheter.

Иван Шилов ИА REGNUM Бизнес

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В течение первых девяти месяцев 2021 года в Швеции было основано порядка 57 тысяч новых компаний, что на восемь процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Этот показатель является самым высоким с 2011 года, согласно статистике Службы регистрации шведских компаний.

«Владельцы малого бизнеса играют важную роль в развитии и доходах муниципалитетов, поскольку они создают рабочие места и вносят свой вклад, расширяя горизонты бизнеса, который становится менее чувствительным к экономическим циклам», — говорится в пресс-релизе бизнес-эксперта компании Visma Бу Гуннарсона.

В настоящее время число новых фирм растет в 19 из 21 лена Швеции.