Стокгольм, 4 октября, 2021, 19:21 — ИА Регнум. 4 октября Агентство общественного здравоохранения Швеции одобрило использование вакцины от COVID-19 производства Pfizer/Biontech (Comirnaty) для детей в возрасте от 12 до 15 лет. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.

(сс) whitesession Вакцина

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До настоящего момента вакцина Pfizer в большей степени использовалась для иммунизации старшей возрастной группы. Именно поэтому у ведомства не было достаточно данных о безопасности вакцины, чем по сравнению с вакциной Spikevax от Moderna.

«В целом, мы видим причины для выбора той или иной вакцины, о которой мы знаем больше всего и которая наиболее хорошо зарекомендовала себя, когда речь идет о вакцинации детей в возрасте от 12 до 15 лет», — говорится в пресс-релизе государственного эпидемиолога Швеции Андерса Тегнелла.