Тбилиси, , 19:01 — REGNUM Бывший премьер-министр Грузии и глава партии за «Грузию» Георгий Гахария призвал своих избирателей не голосовать во втором туре выборов мэра Тбилиси за представителей «Грузинской мечты» и «Единого национального движения», сообщает грузинский телеканал «Рустави 2».

Георгий Гахария Gov.ge

Гахария на проведённом 4 октября в Тбилиси брифинге высказал своё отношение к правящей партии и её главному политическому оппоненту.

«Мы не нанесем оскорбления своим избирателям тем, что скажем им голосовать за кого-либо из них. Сам факт того, что избиратели проголосовали за нас, означает, что эти избиратели отказались поддерживать радикализацию и те две радикальные политические силы, которые создают иллюзию борьбы друг с другом и тянут страну в прошлое», — заявил Гахария.

Напомним, что на состоявшихся 2 октября выборах мэра Тбилиси Георгий Гахария занял третье место, уступив кандидатам от «Грузинской мечты» и «Единого национального движения» Кахе Каладзе и Нике Мелия.