Рига, 4 октября, 2021, 18:50 — ИА Регнум. Латвийское общество врачей и Латвийская ассоциация молодых врачей обратились к правительству страны с призывом незамедлительно ввести строгие ограничительные меры по борьбе с коронавирусом. Об этом сообщил латвийский портал Rus.LSM.lv.

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Отмечается, что в противном случае врачи фактически предрекают коллапс системы здравоохранения и резкий рост числа зараженных.

«Если в ближайшие дни не будут приняты срочные и радикальные решения, превышение возможностей системы здравоохранения станет вопросом нескольких недель», — говорится в открытом письме организаций.

По мнению авторов обращения, самый быстрый способ ограничить распространение коронавируса — сократить количество ненужных и неважных контактов. Медики подчеркивают: при принятии срочных решений необходимо как можно оперативнее информировать общественность, используя все возможные каналы связи как на латышском, так и на русском языках.

Министр здравоохранения Даниэль Павлютс призвал правительство как можно скорее рассмотреть вопрос о введении более строгих ограничительных мер.