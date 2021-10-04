Минск, , 18:42 — REGNUM Комитет госбезопасности Белоруссии допросил сотрудника белорусского издания «Комсомольская правда в Белоруссии». Геннадий Можейко был задержан 1 октября на белорусской территории, заверяют в белорусских силовых структурах.

Белоруссия Amnesty.org

«Гражданин Республики Беларусь Можейко Геннадий 1 октября текущего года был задержан правоохранительными органами на территории нашего государства в рамках возбужденного уголовного дела по признакам состава преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 130 (разжигание расовой, национальной или религиозной вражды или розни) и ст. 369 (оскорбление представителя власти) УК Республики Беларусь», — заявил в телеграм-канале МВД начальник департамента по гражданству и миграции министерства Алексей Бегун.

Представитель МВД заявил, что «гражданин Можейко выехал с территории Белоруссии в Российскую Федерацию, где предпринимал попытку вылететь в третью страну. Однако с учётом принятого ранее российскими правоохранительными органами решения о нежелательности пребывания на территории этой страны, правоохранительными органами Российской Федерации было отказано ему в выезде с территории Российской Федерации и предписано убыть с территории данного государства. Можейко в установленном порядке выехал с территории России и прибыл в Республику Беларусь, где в последующем и был задержан».

«Сложившаяся ситуация не является какой-то экстраординарной. Это сложившаяся практика работы и правоохранительных органов Республики Беларусь, и правоохранительных органов Российской Федерации, когда каждая из сторон в соответствии с положениями международного договора между двумя странами имеет право объявить нежелательность пребывания конкретного лица в интересах национальной безопасности, охраны общественного порядка, здоровья или свободы других лиц», — добавил представитель МВД.

КГБ в свою очередь проинформировал о допросе Можейко, которого государственные телеканалы и пропагандисты из «Белорусского союза журналистов» обвиняют в формировании положительного образа убитого 28 сентября комитетчиками сотрудника известной IT-компании EPAM Systems Андрея Зельцера. Зельцера они публично называют «террористом», что противоречит действующему законодательству и этическим нормам. Генпрокуратура Белоруссии не реагирует на многочисленные нарушения законности в скандальной истории.