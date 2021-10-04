Тбилиси, 4 октября, 2021, 18:16 — ИА Регнум. Лидер правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе назвал бывшего премьер-министра Грузии Георгия Гахария «предателем» и заявил об отказе взаимодействовать с его партией «За Грузию», сообщает грузинский телеканал «Палитра ньюс».

Cabmin.gov.az Георгий Гахария

«Его партия прекратит существование. Мы анонсировали, что этот человек после выборов будет прятаться от общества, и его уже не видно второй день. Он даже не сказал элементарного «спасибо» тем людям, которые голосовали за его партию. Этот человек рассеялся как дым», — заявил Кобахидзе.

Напомним, что на состоявшихся 2 октября выборах мэра Тбилиси Георгий Гахария занял третье место.