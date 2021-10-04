Бишкек, 4 октября, 2021, 18:14 — ИА Регнум. В министерстве здравоохранения Киргизии опасаются, что из-за отключений электричества перестанут работать холодильники, в которых хранится вакцина от COVID-19. Об этом заявил глава минздрава Алымкадыр Бейшеналиев в эфире «Биринчи радио» сегодня, 4 октября.

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По словам высокопоставленного чиновника, из-за отключений электричества возникает риск того, что противокоронавирусный препарат испортится.

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Министр отметил, что также существует опасность того, что электроснабжение больниц может быть прервано во время проведения хирургических операций или же аппараты искусственной вентиляции лёгких окажутся обесточены.

Бейшеналиев заверил, что в связи с этим минздрав пытается обеспечить медицинские учреждения генераторами, за работу которых будут отвечать их руководители — главврачи.

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