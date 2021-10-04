Бишкек, 4 октября, 2021, 18:09 — ИА Регнум. Фестиваль современного российского кино «Russian Film Festival» впервые пройдёт в Киргизии в период с 8 по 10 октября. Об этом сообщает министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики республики.

Цитата из к/ф «Майор Гром». реж Владимир Беседин. 2017. Россия Майор Гром

Киргизстанцам покажут пять популярных российских фильмов, вышедших на экран за последние два года: «Майор Гром. Чумной Доктор», «Конек-горбунок», «Родные», «Пальма» и «Китобой».

Все кинопоказы будут бесплатными, а фильмы будут демонстрироваться на русском языке с киргизскими субтитрами.

Также стало известно о том, что в рамках этого мероприятия состоится мастер-класс «Современные технологии производства компьютерных эффектов в кино», на котором член Американской киноакадемии Александр Горохов расскажет об использовании виртуальной дополненной реальности в фильмах жанра фэнтези.