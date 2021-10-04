Москва, 4 октября, 2021, 17:56 — ИА Регнум. Началось заполнение газом первой нитки газопровода «Северный поток — 2», сообщает 4 октября компания-оператор Nord Stream 2 AG.

Nord Stream 2. Aксель Шмидт Газопровод «Северный поток — 2»

Сроки завершения этого процесса пока не указываются.

Уточняется, что заполнение будет постепенным, чтобы достичь нужного давления. После заполнения нитки до нужных показателей, начнётся дальнейшее тестирование системы.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 октября пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, что никаких пауз в работе по введению в строй газопровода «Северный поток — 2» из-за смены правительства Германии не возникает.