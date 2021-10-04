Нижний Новгород, 4 октября, 2021, 17:55 — ИА Регнум. Доля жителей Нижегородской области, смотрящих в будущее с безнадёжным отчаянием и страхом, сейчас составляет 19,8%. Таковы результаты опроса 1200 нижегородцев, проведенного специалистами Научно-исследовательского института проблем социального управления.

Нижний Новгород

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Неуверенность и тревогу относительно будущего испытывают 22% опрошенных, а ещё 15,1% не задумываются о будущем и живут одним днём.

При этом доля нижегородцев, которые при мыслях о своём будущем испытывают только оптимизм и уверенность, составляет лишь 10,6%. А ещё 32,5% респондентов относятся к нему спокойно, но без особых иллюзий.

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