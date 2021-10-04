Ростов-на-Дону, 4 октября, 2021, 17:51 — ИА Регнум. В Ростовской области ко Дню учителя организован ряд онлайн-мероприятий, в рамках которых жители Дона могут поздравить педагогов с профессиональным праздником. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве.

Булатова Екатерина ИА REGNUM Учителя не могли сдержать слёз

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В течение двух дней будет проходить онлайн-флешмоб «Мой любимый учитель». Участие в нём можно принять, опубликовав фотоснимок с любимым учителем. С 1 октября волонтёры вручают заслуженным учителям цветы и подарки, оказывают им помощь по хозяйству.

«Учитель — это не только человек, обучающий наукам, но еще и носитель духовности и нравственного начала. Каждый день учителя выполняют особую гражданскую миссию — воспитание достойного молодого поколения», — отметил председатель комитета по молодёжной политике Ростовской области Юрий Лескин.