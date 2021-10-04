Рустави, Грузия, 4 октября, 2021, 18:15 — ИА Регнум. Михаил Саакашвили заявил о том, что он не намерен прекращать голодовку, и даже выразил готовность расстаться с жизнью, сообщает грузинский телеканал «Мтавари архи».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Михаил Саакашвили

Генеральный директор телеканала Ника Гварамия сразу после посещения руставской тюрьмы обнародовал очередное послание бывшего президента Грузии.

«Я готов, пожертвовав собой, доказать, что жизнь и смерть чего-то стоят в Грузии. Я хочу, чтобы граждане Грузии знали о моем твердом решении вернуться в Грузию, чтобы помочь нашему народу восстановить свободу и демократию. Как и ожидалось, режим меня задержал. Я остаюсь свободным человеком и за решеткой. Как вы, наверное, знаете, я объявил голодовку и ни в коем случае не прекращу её», — заявил Саакашвили.

Саакашвили также объявил, что в случае ухудшения состояния своего здоровья он не намерен обращаться за помощью к тюремным врачам.

Напомним, что с 1 октября бывший президент Грузии Михаил Саакашвили находится в тюрьме города Рустави.