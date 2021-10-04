Вашингтон, 4 октября, 2021, 17:42 — ИА Регнум. Группа учёных из Вооруженных сил США осуществляет разработку универсальной вакцины, способной защитить от всех типов коронавируса, сообщает 4 октября газета Wall Street Journal.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

По утверждению издания, в мире над созданием «универсальной вакцины» работает всего порядка 20 исследовательских групп.

«Это станет выходом не только из текущей пандемии, но и всего цикла эпидемий», — заявил по этому поводу директор отделения новых инфекционных заболеваний армейского Исследовательского института Уолтера Рида Кайвон Моджаррад.

Он напомнил, что уже появились три новых вида коронавируса, вызывающих эпидемии. Учёные допускают вероятность появления нового вируса, поэтому важно разработать универсальную вакцину.

Как сообщает WSJ, группа под руководством Моджаррада уже провела испытания прототипа своей вакцины на макаках. На данный момент они анализируют данные раннего клинического испытания вакцины на людях.