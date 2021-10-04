Бишкек, 4 октября, 2021, 17:31 — ИА Регнум. Если отпускная стоимость бензина и дизтоплива на российских нефтеперерабатывающих заводах продолжат расти, то поставщики вынуждены будут или поднять розничные цены, или закрыть все автозаправки в Киргизии. Об этом говорится в официальном заявлении Ассоциации нефтетрейдеров республики.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Бензин

Для того, чтобы избежать таких последствий, АНК предлагает правительству предпринять ряд мер для сдерживания цен на нефтепродукты на внутреннем рынке: снизить акцизный налог и освободить импорт и поставки дизтоплива от налога на добавленную стоимость.

Аналитики считают, что это позволит снизить розничные цены на бензин — на 3,7 сома (3,2 рубля) за литр и на дизельное топливо — на 4,8 сома (4,1 рубля) за литр.

В ассоциации утверждают, что эти изменения не окажут влияния на объем поступающих в бюджет Киргизии налогов в 2021 году.

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