Бишкек, 4 октября, 2021, 17:30 — ИА Регнум. В министерстве здравоохранения Киргизии боятся мутировавших форм коронавирусной инфекции. Об этом заявил глава минздрава Алымкадыр Бейшеналиев в эфире «Биринчи радио» сегодня, 4 октября.

Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: массовое заражение малоизвестным RSV — все новости»

По словам министра, сейчас наибольшие опасения у киргизских медиков вызывает нигерийский штамм коронавируса, который вскоре может быть завезён в страну.

«Этот штамм более агрессивен и более заразен по сравнению с другими. Также у заразившихся нигерийским штаммом быстрее возникают осложнения», — пояснил он причины боязни.

Читайте также: Минздрав призывает бизнес участвовать в акции «Киргизия — зеленая зона»