* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Вашингтон, 4 октября, 2021, 17:50 — ИА Регнум. *ИГИЛ — (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

I, Inisheer Человеческие черепа в мемориальном центре геноцида в городе Ньямата. Руанда

В США предъявлены обвинения гражданину Канады, который якобы озвучивал пропагандирующие насилие видеоролики для группировки ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает BBC.

Уроженец Саудовской Аравии Мохаммед Халифа обвиняется в том, что он был «голосом, стоящим за насилием». Мужчина озвучил на английском языке около 15 видеороликов.

Многие из них призывали сторонников присоединиться к боевикам, а некоторые показывали «жестокую казнь» пленных и заложников.

38-летнему Халифе грозит пожизненное заключение. На следующей неделе он предстанет перед судом США по обвинению в оказании «материальной поддержки террористической организации, повлекшей смерть». Халиф отрицает эти обвинения.

Как сообщало ИА REGNUM, ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — это террористическая группировка, которая впервые появилась в Сирии и Ираке. Группировка сформировала ячейки в Кабуле, которые с 2016 года осуществили ряд разрушительных атак с помощью террористов-смертников.

В последние годы организация усилила свое присутствие в восточном Афганистане, особенно в провинциях Нангахар и Кунар. В августе прошлого года боевики напали на главную тюрьму в Джелалабаде, столице Нангахара, чтобы освободить десятки своих сторонников, захваченных афганской армией и полицией.