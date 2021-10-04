Рустави, Грузия, 4 октября, 2021, 17:24 — ИА Регнум. Грузинский телеканал «Мтавари архи» сообщает о митинге, который однопартийцы и сторонники Михаила Саакашвили проводят около тюрьмы в городе Рустави.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Саакашвили

Активисты оппозиции на автомобилях прибывают в Рустави из других регионов Грузии. Размахивая грузинскими и украинскими флагами и скандируя «Свободу Мише!», они устроили около 12-й тюрьмы, где содержится Саакашвили, митинг протеста. Полиция начала стягивать дополнительные силы к тюрьме. Её охрана была усилена. Рядом с митингующими также находятся бригады скорой помощи и пожарные расчёты.

Напомним, что 1 октября нелегально вернувшийся в Грузию Михаил Саакашвили был арестован грузинскими силовиками.