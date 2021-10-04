Ростов-на-Дону, 4 октября, 2021, 17:10 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону состоится Всероссийский форум студенческих спортивных клубов, участники которого поздравят педагогов с Днём учителя. Фестиваль состоится на базе Донского государственного технического университета с 7 по 10 октября.

Иван Шилов ИА REGNUM Букет для учителя

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В рамках форума участники запустят флэшмоб «Мой учитель научил меня…», вспомнив, чему научили их школьные учителя, и снимут итоговый ролик. Организаторов и гостей фестиваля поприветствует председатель ассоциации студенческих спортивных клубов России, Олимпийская чемпионка Елена Исинбаева.

Всероссийский форум студенческих спортивных клубов нацелен на развитие и популяризацию студенческого массового спорта на территории России.