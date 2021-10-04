Стокгольм, 4 октября, 2021, 17:10 — ИА Регнум. Завтра, 5 октября, в Стокгольме в рамках Нобелевской недели будет объявлен лауреат премии в области физики. Послезавтра, 6 октября, объявят лауреата Нобелевской премии в области химии.

Медаль, вручаемая лауреату Нобелевской премии

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня, 4 октября, в Стокгольме объявили лауреатов Нобелевской премии в области физиологии и медицины, которыми стали учёные из США.

https://twitter.com/NobelPrize/status/1444958764965236736

Физиолог Дэвид Джулиуст и молекулярный биолог и нейробиолог Ардем Патапутян открыли механизм превращения температуры и прикосновения в человеческие ощущения.