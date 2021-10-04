Тбилиси, 4 октября, 2021, 17:01 — ИА Регнум. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили 3 октября пригрозил Михаилу Саакашвили возбуждением новых уголовных дел, сообщает tabula.ge.

Ssg.gov.ge Ираклий Гарибашвили (справа)

«Пусть ведёт себя прилично, иначе мы добавим новые статьи», — заявил Гарибашвили после того, как в эфире грузинского телевидения было зачитано новое письмо, написанное Саакашвили в тюрьме.

Напомним, что бывший президент Грузии Михаил Саакашвили 1 октября был арестован после своего нелегального возвращения в Грузию.