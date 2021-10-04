Москва, 4 октября, 2021, 16:47 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал указ, устанавливающий в России День отца, сообщает 4 октября официальный сайт правовой информации.

Отец с ребенком

Отмечать новый праздник можно будет в третье воскресенье октября.

«В целях укрепления института семьи и повышения значимости отцовства в воспитании детей постановляю установить день отца и отмечать его в третье воскресенье октября», — сообщается в тексте президентского указа.

Документ подписан 4 октября.

Настоящий указ начинает действовать со дня его подписания.