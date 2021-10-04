Гавана, 4 октября, 2021, 16:43 — ИА Регнум. На Кубе зафиксировано 4272 новых случаях заражения коронавирусом. Об этом заявили в минздраве страны, сообщает Prensa Latina.

ИА REGNUM Куба

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Отмечается, что за сутки также зафиксировано 38 смертей от COVID-19.

По данным министерства, с марта 2020 года на Кубе зарегистрировано 895 719 пациентов с COVID-19, и 7 618 человек умерли от осложнений, связанных с болезнью.