Ош, Киргизия, 4 октября, 2021, 16:40 — ИА Регнум. Цена на уголь в Оше достигла 7 000 сомов (6 000 рублей) за тонну. В прошлом году цена была на 1 000 сом ниже. Об этом 4 октября сообщил Turmush.

Уголь-трейд.ру Приоритет на уголь

По словам продавцов, стоимость угля с месторождения Чон-Алайского района составляет 7 сомов, уголь с месторождения в районе села Могол поставляется на топливные базы по 6,5 сомов.

Отметим, что в апреле 2021 года по данным Антимонопольной службы Киргизии цена тонны угля в Оше составляла 5250, а 3 года назад — 4,5−5 тысяч сомов.

В 2021 году из-за засухи сильно снизился уровень воды в Токтогульской ГЭС, что привело к дефициту электроэнергии. Муниципальные органы уведомили об необходимости экономии электроэнергии, что способствовало повышению цен на уголь.