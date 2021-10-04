Хельсинки, 4 октября, 2021, 16:35 — ИА Регнум. В понедельник, 4 октября, в Хельсинки пройдет торжественное открытие после ремонта здания посольства, в котором эстонское представительство работало до Второй мировой войны. Об этом сообщило министерство иностранных дел Эстонии.

Хельсинки

В церемонии примут участие премьер-министр Эстонии Кая Каллас и другие официальные лица.

Отмечается, что здание посольства в Хельсинки — единственное здание, специально спроектированное для посольства Эстонской Республики и построенное до Второй мировой войны, в котором посольство действует и сейчас.

Построенное в начале 1930-х годов здание находится в районе Кайвопуйсто в непосредственной близости от других посольств. После текущей реконструкции в здании были установлены современные технические системы, в качестве важного дополнения был добавлен лифт для инвалидов для лучшего обслуживания клиентов. Был полностью обновлен дизайн, закуплена мебель.

Реконструкцию посольства организовало министерство иностранных дел в сотрудничестве со строительным надзором IB Telora OU. Авторы проекта реконструкции здания — архитекторы и инженеры бюро Projekt Kuubis, а также дизайнеры интерьера компании KAMP Arhitektid Пирет Ноор и Ян Сколимовский.

Работы по проектировке начали в 2019 году, строительство длилось с весны 2020 до лета 2021 года. Оно обошлось в 2,4 млн евро. Последний раз трехэтажный особняк ремонтировался 30 лет назад.