Москва, 4 октября, 2021, 16:34 — ИА Регнум. Всемирный конгресс школьных учителей истории начал работу в Москве, передаёт 4 октября корреспондент ИА REGNUM.

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Организаторами выступили академия Минпросвещения России, Институт всеобщей истории РАН, Ассоциация учителей истории и обществознания, Институт перспективных исследований, а также Государственный академический университет гуманитарных наук.

Конгресс проводится впервые и стал первым подобным событием в мировой истории. В мероприятии принимают участие около сотни иностранных специалистов (большая часть из них — практикующие учителя) из 37 стран мира. Также участниками стали свыше двухсот российских учителей из 57 субъектов РФ.

Конгресс будет работать три дня, с 4 по 6 октября.