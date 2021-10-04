Москва, , 16:34 — REGNUM Военные контингенты США и американские ЧВК не имеют права оставаться на территории Сирии, заявил 4 октября на пресс-конференции глава МИД России Сергей Лавров.

Террористы Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Министр иностранных дел РФ напомнил, что суверенитет, независимость и территориальная целостность Сирии подтверждены резолюцией 2254 СБ ООН.

«Что касается присутствия на территории САР иностранных вооруженных сил, военных подразделений, то, как известно, резолюция 2254, которая была принята единогласно СБ ООН и которую никто не отменял, четко подтверждает суверенитет, независимость и территориальную целостность САР», — заявил Сергей Лавров.

При этом он подчеркнул, что в соответствии с этой резолюцией, на территории САР имеют право действовать только вооруженные силы стран, приглашенных законным правительством Сирии.

«Конечно, это распространяется и на американские подразделения. Там, помимо военнослужащих и регулярных частей, есть и многочисленные группы так называемых частных военных компаний, это тоже надо иметь в виду», — подчеркнул Сергей Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, МИД Сирии регулярно заявляет о незаконности нахождения на территории САР американских военных контингентов.

Читайте ранее в этом сюжете: Лавров заявил об усилении террористической угрозы в сирийском Идлибе