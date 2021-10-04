Бишкек, 4 октября, 2021, 16:28 — ИА Регнум. По прогнозам министерства здравоохранения Киргизии, четвёртая волна пандемии коронавируса накроет страну в начале декабря после выборов в республиканский парламент. Об этом заявил глава минздрава Алымкадыр Бейшеналиев в эфире «Биринчи радио».

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По словам министра, предыдущую волну жителям Киргизии удалось перенести легче, чем первую и вторую — количество киргизстанцев, умерших от коронавируса, снизилось приблизительно в 10 раз.

Высокопоставленный чиновник утверждает, что этого удалось добиться благодаря лучшему оснащению больниц и стационаров кислородными концентраторами и аппаратами искусственной вентиляции легких.

Подводя итог, Бейшеналиев сообщил, что медицинским учреждениям республики удалось сделать трехмесячный запас медицинских препаратов, необходимых для лечения пациентов с COVID-19, а также средств индивидуальной защиты для врачей и медперсонала.